В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»
В Можайске идёт реконструкция главной спортивной арены округа — стадиона «Спартак». Сейчас строители возводят стены административного корпуса с трибунами и планируют территорию под спортивные площадки, рассказали в Минстрое Московской области.
На объекте работают более 60 человек и 4 единицы техники. Монолитные работы выполнены на половину, ведётся перенос инженерных сетей и подготовка к размещению спортивного ядра.
После реконструкции на стадионе будет современное футбольное поле 105×68 м с подогревом и дренажем, трибуны на 1562 мест с навесом, четыре осветительные мачты и электронное табло. В административно-бытовом комплексе разместят раздевалки, тренажёрный зал, медицинские и технические помещения.
Построят площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков и крытую зону для запасных игроков.
Реконструкция проходит по госпрограмме за счёт бюджета Московской области. Сдать объект планируют в 2026 году.
