В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

16 сентября 2025, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Можайске идёт реконструкция главной спортивной арены округа — стадиона «Спартак». Сейчас строители возводят стены административного корпуса с трибунами и планируют территорию под спортивные площадки, рассказали в Минстрое Московской области.