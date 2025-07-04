С 10 июля изменится схема движения на Путилковском шоссе
С 10 июля 2025 года на Путилковском шоссе вводятся изменения в организации движения в рамках второго этапа его реконструкции. Для транспорта будет закрыт участок на пересечении шоссе с Проектируемым проездом № 6411 у дома 2 на ул. Новотушинской, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На этом отрезке начнут строительство тоннеля. Для въезда и выезда в сторону МКАД и Путилковского шоссе автомобилистам предложено использовать развороты в районе Проектируемого проезда № 6411 со стороны ул. Новотушинской, д. 1.
Открытие движения по новому тоннелю протяжённостью 500 метров запланировано на IV квартал 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию он обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и позволит выезжать на МКАД без остановок на светофорах.
Проект реализуется в рамках комплексной программы модернизации дорожной сети Путилкова и рассчитан на улучшение транспортной доступности для около 100 тысяч жителей микрорайона.
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