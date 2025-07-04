С 10 июля изменится схема движения на Путилковском шоссе

04 июля 2025, 16:28

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 10 июля 2025 года на Путилковском шоссе вводятся изменения в организации движения в рамках второго этапа его реконструкции. Для транспорта будет закрыт участок на пересечении шоссе с Проектируемым проездом № 6411 у дома 2 на ул. Новотушинской, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.