С 2 октября изменится расписание поездов Савёловского и Белорусского направлений

29 сентября 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Расписание части пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, изменится с 2 октября. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, корректировки связаны со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.