С 2 октября изменится расписание поездов Савёловского и Белорусского направлений
Расписание части пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, изменится с 2 октября. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, корректировки связаны со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.
Технологические «окна» назначили на ночное время — с 23:30 до 5:30 в даты 2–3, 9–10, 16–17, 23–24 и 30–31 октября. В этот период поочерёдно будут закрывать движение по одному из путей на участке Бескудниково – Москва-Бутырская, поезда пустят по соседнему пути.
Из-за этого изменится время отправления и прибытия некоторых электричек. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько — временно убрали из расписания.
Московская железная дорога просит пассажиров заранее уточнять расписание. Актуальную информацию можно найти на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Читайте также: