С 2014 года в Подмосковье провели капремонт 20 тыс. многоквартирных домов

11 августа 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье с 2014 года реализуется региональная программы капремонта. За это время обновлено около 20 тыс. многоквартирных домов для более чем 3 млн человек, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







«Работа Фонда капитального ремонта коснулась почти каждого второго жителя Подмосковья. Деятельность служб Мособлводоканала не менее значима. Среди особо заметных проектов компании – реконструкция самых крупных в Московской области Щёлковских межрайонных очистных сооружений; строительство водовода к Люберцам; возведение водовода и ВЗУ в Кашире», – пояснили в министерстве.