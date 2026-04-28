Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 апреля составила четыре балла

28 апреля 2026, 10:12

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.