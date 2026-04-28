Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 апреля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Из-за циклона с мокрым снегом и сильным ветром дорожная обстановка в столичном регионе остаётся непростой. Водителей просят воздержаться от поездок на летней резине, а тех, кто может выехать, призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.