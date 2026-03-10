С дорожных объектов Подмосковья убрали незаконную рекламу и граффити
Нелегальную рекламу и граффити удалили с объектов дорожной инфраструктуры в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Работы провели специалисты Мосавтодора на девяти региональных дорогах.
«Так, в округе Балашиха незаконно размещённую рекламу убрали с дорожных знаков на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный и с автобусных остановок на Новослободской улице в деревне Пуршево и на Железнодорожной улице в микрорайоне Купавна, а также очистили от граффити остановку на Полтевском шоссе в селе Новый Милет», — говорится в сообщении.Кроме того, в округе Домодедово на четвёртом километре Домодедовского шоссе демонтировали рекламный баннер, во Фрязине убрали рекламу с дорожных знаков на Московской улице и смыли граффити со знаков на Полевой. Знаки очистили также в микрорайоне Красный Холм в городе Белоозёрский округа Воскресенск и на улице Октябрьской Революции в Коломне.