В парке Павловского Посада состоялся концерт Юрия Филатова
Концерт Юрия Филатова «Вместо тысячи слов…» прошёл 9 марта в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Со сцены парка прозвучало много любимых слушателями песен, многие зрители подпевали и все поддерживали выступления аплодисментами. Вместе с Юрием Филатовым выступала Анна Попова, она тоже подарила посетителям парка яркие и душевные номера.
Они добавили, что по итогам мартовского концерта приняли решение открыть тёплый сезон ещё одним выступлением Юрия Филатова.«Несмотря на холодную погоду, концерт собрал большую благодарную публику. Люди вместе пели, радовались и танцевали. Сам Юрий отметил, что никогда раньше не пел в парках, к тому же для такого количества зрителей», — рассказали сотрудники парка.