В парке Павловского Посада состоялся концерт Юрия Филатова

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт Юрия Филатова «Вместо тысячи слов…» прошёл 9 марта в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Со сцены парка прозвучало много любимых слушателями песен, многие зрители подпевали и все поддерживали выступления аплодисментами. Вместе с Юрием Филатовым выступала Анна Попова, она тоже подарила посетителям парка яркие и душевные номера.

«Несмотря на холодную погоду, концерт собрал большую благодарную публику. Люди вместе пели, радовались и танцевали. Сам Юрий отметил, что никогда раньше не пел в парках, к тому же для такого количества зрителей», — рассказали сотрудники парка.
Они добавили, что по итогам мартовского концерта приняли решение открыть тёплый сезон ещё одним выступлением Юрия Филатова.
Лев Каштанов

