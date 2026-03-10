В парке Павловского Посада состоялся концерт Юрия Филатова

10 марта 2026, 15:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт Юрия Филатова «Вместо тысячи слов…» прошёл 9 марта в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Со сцены парка прозвучало много любимых слушателями песен, многие зрители подпевали и все поддерживали выступления аплодисментами. Вместе с Юрием Филатовым выступала Анна Попова, она тоже подарила посетителям парка яркие и душевные номера.



