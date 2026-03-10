В Подмосковье капитально отремонтируют 327 фасадов домов

10 марта 2026, 16:53

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2026 году в Подмосковье в рамках программы капитального ремонта планируется обновить 327 фасадов многоквартирных домов. Капитальный ремонт фасадов включает комплекс строительно-монтажных и отделочных работ, направленных на восстановление и укрепление конструктивных и декоративных элементов зданий, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







В перечень работ входят подготовка поверхностей — очистка, ремонт основания и грунтовка, а также утепление стен. Кроме того, выполняются отделочные работы, включая штукатурку, окраску, облицовку и нанесение декоративных элементов. При необходимости проводится гидроизоляция, устанавливаются или обновляются водосточные системы, а также ремонтируются балконы и лоджии.



Ремонтные работы запланированы в 45 городских округах региона, в том числе в Егорьевске, Коломне, Люберцах, Богородском, Реутове и Химках.



Контроль за выполнением работ будут осуществлять специалисты Фонда капитального ремонта и эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Для координации строительных процессов Министерство ЖКХ Подмосковья проводит межведомственные штабы. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, такой формат работы позволяет сократить административные издержки и обеспечить согласованность действий всех участников программы. По его словам, благодаря этому выстраивается прямое взаимодействие между подрядными организациями, муниципалитетами, надзорными структурами и управляющими компаниями.



Также для жителей домов, включённых в программу капитального ремонта, будет организировано регулярное информирование. В подъездах разместят информационные стенды с QR-кодами, по которым можно узнать сроки и виды работ, а также контактные данные руководителей проектов для получения консультаций.