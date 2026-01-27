В десяти подмосковных округах привели в порядок дорожные знаки

27 января 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отсутствующие и повреждённые знаки на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья восстановили и отремонтировали сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели на пяти улицах в городской черте и на пяти — в малых населённых пунктах.





«Дорожные знаки привели в порядок на улице Московская в Подольске, на Текстильной улице в Лобне, на улице Горького в Егорьевске, на улице Гагарина в Луховицах и на улице Кольцо в Дмитрове», — говорится в сообщении.