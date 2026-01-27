В десяти подмосковных округах привели в порядок дорожные знаки
Отсутствующие и повреждённые знаки на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья восстановили и отремонтировали сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на пяти улицах в городской черте и на пяти — в малых населённых пунктах.
«Дорожные знаки привели в порядок на улице Московская в Подольске, на Текстильной улице в Лобне, на улице Горького в Егорьевске, на улице Гагарина в Луховицах и на улице Кольцо в Дмитрове», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах знаки восстановили в деревне Ивановское округа Лотошино, в деревне Борзые округа Истра, на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Беляниново, на Можайском шоссе в одинцовском посёлке Дубки, а также на Дорожной улице в деревне Холмец округа Шаховская.