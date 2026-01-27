В столичном регионе расчистили от снега более 500 км железных дорог

27 января 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 500 километров путей расчистили на железных дорогах столичного региона за минувшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Из-за пришедшего в регион мощного снегопада работы по очистке путей ведутся без перерывов.





«Ночью в уборке участвовали около 1200 железнодорожников, использовалась 61 единица спецтехники. В результате на Мосузле расчистили 508 километров пути и вывезли 43,6 тыс. кубометров снега», — говорится в сообщении.