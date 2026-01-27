В столичном регионе расчистили от снега более 500 км железных дорог
Свыше 500 километров путей расчистили на железных дорогах столичного региона за минувшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Из-за пришедшего в регион мощного снегопада работы по очистке путей ведутся без перерывов.
«Ночью в уборке участвовали около 1200 железнодорожников, использовалась 61 единица спецтехники. В результате на Мосузле расчистили 508 километров пути и вывезли 43,6 тыс. кубометров снега», — говорится в сообщении.Днём снег с путей убирают свыше двух тысяч железнодорожников и 83 единицы техники. Кроме того, около тысячи человек борются со снегом на платформах и мостах. При необходимости число работников, занятых в решении этих задач, увеличат.