Центр критических состояний Детского центра Рошаля отметил первый год работы

22 сентября 2025, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Центру критических состояний Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля исполнился год. За это время его бригада совершила более 800 выездов и преодолела свыше 100 тысяч километров, сообщили в подмосковном Минздраве.







«Основной целью создания нашего Центра критических состояний было снижение детской смертности. С момента открытия поступило почти 3000 обращений. Наша специализированная реанимационная бригада выполнила более 400 медицинских эвакуаций. Отдельно хочу поблагодарить службу территориального центра медицины катастроф, благодаря которой в наш Центр было доставлено более 1000 пациентов. Для нас это не просто цифры — это доказательство важности и значимости нашей работы», — отметил главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Новиков.