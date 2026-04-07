С начала года донорскую кровь в Подмосковье сдали около 30 тысяч человек

07 апреля 2026, 11:30

Почти 30 тысяч человек сдали кровь и её компоненты для нужд подмосковных больниц с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Донации люди делали в областном Центре крови и его филиалах, а также на выездных акциях.





«Несмотря на развитие технологий, полноценного заменителя крови сегодня не существует. Поэтому донорская кровь — это возможность спасти жизнь и здоровье многим пациентам», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.