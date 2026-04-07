В Минздраве назвали семь главных принципов долголетия
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала семь главных принципов долголетия. Об этом пишет РИА Новости.
Одним из ключевых факторов долголетия является отказ от курения. Со временем стенки сосудов подвергаются повреждениям и становятся основой для развития атеросклеротических бляшек, что может привести к инфаркту и инсульту. Дроздова отметила, что организм начинает процесс восстановления сразу после отказа от курения, а уже через год риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается вдвое.
Второй важный аспект — исключение алкоголя из рациона. Он может вызывать аритмию и кардиомиопатию, а также повреждать нейроны в нервной системе, подчеркнула Дроздова.
Специалист рекомендовала ограничить потребление соли. Избыток натрия способствует задержке воды в организме, увеличению объема циркулирующей крови, повышению артериального давления и перегрузке сердца, а также негативно влияет на работу почек.
Четвертое правило — ежедневное употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов. Это простой и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, добавила эксперт.
Пятое правило — регулярная физическая активность. Рекомендуется заниматься умеренными физическими упражнениями в течение 150-300 минут в неделю, что является научно подтвержденной нормой, объяснила она.
Дроздова также рекомендовала спать не менее 7-8 часов в сутки, поддерживать социальные связи и интеллектуальную активность. По её мнению, профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости.
