С начала года лечение от гепатита С прошли около 3000 жителей Подмосковья

17 сентября 2026, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут пройти бесплатную диагностику и лечение хронического гепатита С. С начала года этой возможностью воспользовались около 3000 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Заболевание долгое время протекает без симптомов, поэтому важную роль играет своевременное обследование.