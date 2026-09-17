С начала года лечение от гепатита С прошли около 3000 жителей Подмосковья
Жители Московской области могут пройти бесплатную диагностику и лечение хронического гепатита С. С начала года этой возможностью воспользовались около 3000 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Заболевание долгое время протекает без симптомов, поэтому важную роль играет своевременное обследование.
«Современная терапия позволяет провести эффективное лечение в 95% случаев заболеваний гепатитом С. Лечение не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. Своевременное обращение к врачу помогает восстановить здоровье печени, снизить риск развития цирроза и рака. С начала года около 3000 жителей региона прошли лечение гепатита С», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Выявить инфекцию позволяет анализ крови. Исследование входит в программу диспансеризации и проводится бесплатно для граждан старше 25 лет.
Для прохождения обследования нужно обратиться к терапевту или в кабинет диспансеризации в своей поликлинике и получить направление. Если анализ выявит антитела, врач назначит дополнительные исследования для подтверждения диагноза и при необходимости направит к инфекционисту.
Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС. Записаться на приём к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».