С начала года подмосковные больницы получили 107 единиц тяжелого медоборудования

03 октября 2025, 11:20

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В медицинские учреждения Подмосковья продолжается поставка современного диагностического оборудования. С начала года закупили 107 единиц техники, включая аппараты КТ, МРТ, рентгеновские и флюорографы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что на оснащение медучреждений направлено более 3,5 млрд рублей. Новое оборудование позволяет повысить точность диагностики онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.



«С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, 5 КТ, 6 МРТ и 2 ангиографа. На эти цеди было направлено более 3,5 млрд рублей», — рассказал он.



Закупку провели в рамках национального проекта и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Все исследования проводятся бесплатно по полису ОМС. Записаться на диагностику можно через портал

«Здоровье»,

инфоматы в поликлиниках или по телефону 122.

