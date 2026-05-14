В Люберцах рассказали о ходе строительства образовательного комплекса на 620 мест

14 мая 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 500 учеников и детского сада на 120 воспитанников, строят на территории ЖК «Легенда Коренёво» в посёлке Красково округа Люберцы. О ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В школе предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, зоны для проектной работы, художественные студии и мастерские, библиотека на два этажа, актовый зал и спортивный блок с игровым залом, площадками и местами для зрителей.





«В настоящее время на третьем этаже комплекса завершили монолитные работы по большинству стен, плит покрытия и колонн. Внутренние лестницы готовы на 80%», — говорится в сообщении.