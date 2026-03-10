В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали около 340 человек
338 человек расселили из 142 жилых помещений аварийного фонда в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Расселённые дома расположены в округах Шатура и Солнечногорск, их общая площадь составляет около 6 300 квадратных метров.
«Переселенцы получили квартиры в новых домах и выкупную стоимость жилья», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что всего в регионе с 2019 года из аварийных домов расселили свыше 35 тысяч семей. В минувшем году для переселенцев построили дома в Подольске. Луховицах и Жуковском. В этом году строительство продолжается в Лосино-Петровском, Щёлкове, Шатуре, Ступине, Коломне и Талдоме.