В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали около 340 человек

10 марта 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

338 человек расселили из 142 жилых помещений аварийного фонда в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.





Расселённые дома расположены в округах Шатура и Солнечногорск, их общая площадь составляет около 6 300 квадратных метров.





«Переселенцы получили квартиры в новых домах и выкупную стоимость жилья», — отмечается в сообщении.