В четырёх МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам
Бесплатные консультации по вопросам, касающимся погребения и похорон, проведут на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в четырёх округах Московской области.
Мероприятия будут проходить в офисах «Мои документы».
«Во вторник, 10 марта, консультации проводятся в МФЦ Волоколамска по адресу: Революционная улица, дом №3. 11 марта консультации организуют в Истре (площадь Революции, дом №2), 12 марта — в Люберцах (Инициативная улица, дом №7Б) и 13 марта — в Зарайске (Советская улица, дом №23)», — говорится в сообщении.Консультантов можно будет найти по баннеру и узнать по форменной одежде. Основные вопросы на таких встречах, как правило, касаются оформления удостоверений о захоронении, организации семейных захоронений и получения разрешения на установку надгробия.