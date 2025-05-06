В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени

Фото: пресс-службе администрации г. о. Долгопрудный
Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента с огромной опухолью печени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«35-летний горожанин поступил в стационар с высокой температурой. Как выяснилось, она держалась у него несколько дней. Срочно обратиться к врачам мужчину заставила боль в правом боку. В отделении хирургии пациенту выполнили компьютерную и магнитно-резонансную томографии. В его печени был выявлен гнойник похожий на пчелиные соты. Такая картина бывает при нагноении доброкачественного новообразования – гемангиомы печени», – говорится в сообщении.Сложную пятичасовую операцию провели заведующий отделением хирургии Сергей Лисин, а также ассистирующие хирурги Фирдавс Ганиев и Сергей Кузнецов. В печени больного обнаружили необычно крупную 10-сантиметровую опухоль. Врачи удалили часть органа вместе с новообразованием и его гнойным содержимым.
На 10-й день мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Печёночная ткань хорошо восстанавливается, и единственным напоминанием об операции будет лишь шрам на животе.
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Лора Луганская