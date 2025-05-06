В детском Центре Рошаля помогли мальчику с дротиком во лбу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали дротик из черепа мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
10-летнего школьника с травмой головы доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, ребёнок играл с друзьями в дартс, и дротик попал ему в лоб. Врачи провели маленькому пациенту компьютерную томографию и направили в отделение нейрохирургии.
В преддверии длинных майских выходных врачи напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время игр. При необходимости следует сразу обращаться за помощью к медикам.
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«Мальчику повезло: дротик прошёл только через кортикальный слой, не задев жизненно важные ткани головного мозга. В условиях местной анестезии при помощи специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа. Процедура длилась около шести минут. После операции мальчик прошёл курс противовоспалительной и антибактериальной терапии», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Аслан Текоев.На третьи сутки после процедуры ребёнка выписали.
В преддверии длинных майских выходных врачи напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время игр. При необходимости следует сразу обращаться за помощью к медикам.
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Лора Луганская