В Мытищинской больнице девушке с разрывом опухоли сохранили почку

26 марта 2026, 17:35

Хирурги Мытищинской больницы сохранили почку пациентке, у которой разорвалась опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Девушку с сильными болями в животе и спине экстренно доставила в стационар бригада скорой помощи. Врачи диагностировали новообразование левой почки размером 10 сантиметров. Ситуация осложнялась разрывом опухоли и забрюшинным кровотечением.

«Несмотря на гематому, создававшую технические сложности, мы выбрали лапароскопию – операцию через небольшие проколы. Это помогло снизить травматичность вмешательства для пациентки. Чаще всего в жизнеугрожающей ситуации с кровотечением почку удаляют вместе с опухолью. Но девушка молодая, у неё вся жизнь впереди. В результате мы выполнили резекцию на уровне здоровых тканей, остановили кровотечение, ушили дефект и сохранили орган», – пояснил врач Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.