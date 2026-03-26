В Мытищинской больнице девушке с разрывом опухоли сохранили почку
Хирурги Мытищинской больницы сохранили почку пациентке, у которой разорвалась опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девушку с сильными болями в животе и спине экстренно доставила в стационар бригада скорой помощи. Врачи диагностировали новообразование левой почки размером 10 сантиметров. Ситуация осложнялась разрывом опухоли и забрюшинным кровотечением.
«Несмотря на гематому, создававшую технические сложности, мы выбрали лапароскопию – операцию через небольшие проколы. Это помогло снизить травматичность вмешательства для пациентки. Чаще всего в жизнеугрожающей ситуации с кровотечением почку удаляют вместе с опухолью. Но девушка молодая, у неё вся жизнь впереди. В результате мы выполнили резекцию на уровне здоровых тканей, остановили кровотечение, ушили дефект и сохранили орган», – пояснил врач Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.Новообразование отправили на гистологию. Как выяснилось, это доброкачественная опухоль почки, состоящая из жировой ткани, гладких мышц и сосудов. Она развивается бессимптомно.
После лечения пациентку выписали. Контрольная томография показала, что почка выглядит и работает так, как будто операции не было. Женщина избежала инвалидизации и продолжила полноценную жизнь с двумя почками.