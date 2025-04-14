С начала года в Московской области программу ОСВВ прошло более двух тысяч собак

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В регионе действует программа ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»), направленная на регулирование численности бездомных собак. Она работает на постоянной основе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова