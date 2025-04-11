В Истре построят производство сыров с плесенью за 163 млн рублей

Фото: iStock / Melisa Cabal
В муниципальном округе Истра появится цех по производству сыров с плесенью. Разрешение на строительство получило ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА», рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для реализации проекта планируется привлечь инвестиций на 163 млн рублей.
Читайте также:
Будущих агрономов и биологов приглашают в Международную летнюю школу
Изменились правила контроля за содержанием домашних животных в Подмосковье
В Московской области запретили продажу энергетиков у объектов культуры и спорта
«В 2023 году в рамках программы «Земля за 1 рубль» предприятие начало реализацию проекта по строительству сыроварни на земельном участке площадью 5 га. После выхода на проектную мощность цех ежегодно будет выпускать 342 тонны сыров с плесенью в год. Реализация проекта позволит создать около 20 рабочих мест», – отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.Индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства зарегистрировал деятельность в 2014 году. По итогам прошлого года, выпущено более 1,3 тысяч тонн сыра, 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонн творога, а также 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.
Читайте также:
Будущих агрономов и биологов приглашают в Международную летнюю школу
Изменились правила контроля за содержанием домашних животных в Подмосковье
В Московской области запретили продажу энергетиков у объектов культуры и спорта
Лора Луганская