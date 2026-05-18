Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 мая составила пять баллов
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 18 мая, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 1,6 млн машин. Водителей призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.