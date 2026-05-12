В Воскресенске начали сносить столетний жилой дом

12 мая 2026, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос двухэтажного многоквартирного жилого дома, построенного 100 лет назад, начался на улице Фабрики Вперёд в селе Барановское округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь деревянного здания составляет около 160 квадратных метров. Из-за морального и физического износа постройку признали аварийной. Кроме того, там произошёл пожар, который ускорил разрушение. Жильцов из восьми квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию.





«Сейчас проводятся демонтажные работы. Завершить снос планируют до конца мая», — говорится в сообщении.