В Пушкинском округе приступили к обработке территорий от клещей
Масштабную акарицидную обработку начали в Пушкинском округе. Её проводят в парках, скверах, на участках вдоль пешеходных дорожек, в лесополосах, зонах отдыха у водоёмов, на стадионах, спортивных и детских площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для борьбы с клещами используются сертифицированные препараты, которые при соблюдении правил безопасности безвредны для людей и домашних питомцев.
«Работы проводятся преимущественно по ночам, чтобы максимально снизить контакт людей с химикатами», — отмечается в сообщении.Посещать территорию после обработки не рекомендуется в течение трёх-четырёх часов, а домашних животных там лучше не выгуливать ближайшие три-пять дней, так как собаки могут контактировать с почвой и травой, где концентрация химиката значительно выше.