В Пушкинском округе приступили к обработке территорий от клещей

12 мая 2026, 12:41

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Масштабную акарицидную обработку начали в Пушкинском округе. Её проводят в парках, скверах, на участках вдоль пешеходных дорожек, в лесополосах, зонах отдыха у водоёмов, на стадионах, спортивных и детских площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Для борьбы с клещами используются сертифицированные препараты, которые при соблюдении правил безопасности безвредны для людей и домашних питомцев.





«Работы проводятся преимущественно по ночам, чтобы максимально снизить контакт людей с химикатами», — отмечается в сообщении.