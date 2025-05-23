С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье для всех новорождённых выполняется расширенный неонатальный скрининг. В рамках обследования проверяют 36 генетических заболеваний. Среди них детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что с начала текущего года почти 25 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг. В результате у 28 малышей были диагностированы генетические заболевания на ранней стадии.
Такое исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При обнаружении каких-либо отклонений от стандартных показателей, с родителями связывается специалист медицинского учреждения.
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Дайана Хусинова