С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей

Длительный стресс представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, постепенно разрушая организм. Несмотря на это, многие курильщики ошибочно полагают, что курение помогает справиться с нервным напряжением. Почему это не так — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.