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С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Подмосковье для всех новорождённых выполняется расширенный неонатальный скрининг. В рамках обследования проверяют 36 генетических заболеваний. Среди них детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и другие ​заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что с начала текущего года почти 25 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг. В результате у 28 малышей были диагностированы генетические заболевания на ранней стадии.

Такое исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При обнаружении каких-либо отклонений от стандартных показателей, с родителями связывается специалист медицинского учреждения.

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#дети
Марафон «Формула активного долголетия» собрал более 1000 пенсионеров Подмосковья
23 мая 2025, 11:51

Фото: Министерство социального развития Московской области

В подмосковном парке «200 лет Егорьевску» состоялся областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В мероприятии приняли участие более 1000 представителей старшего поколения из 48 муниципалитетов региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участники вновь продемонстрировали, что основа активного долголетия — это здоровье, движение и позитивный настрой. Именно эти принципы легли в основу программы марафона, организованного специалистами Егорьевского социального центра.

На территории парка работали разнообразные спортивные и развлекательные площадки. Гостям были предложены занятия степ-аэробикой, йогой, участие в танцевальном флешмобе, командные игры, турниры по настольному теннису и шахматам. Одним из ярких эпизодов стали заезды на велотрайках, добавившие мероприятию динамики.

Официальный старт скандинавской ходьбе дал почётный гость марафона — чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта Альберт Гаврилов. Участники прошли маршрут, посвящённый годовщине Великой Победы.

Фото: Министерство социального развития Московской области

На отдельной площадке — «Линия здоровья» — все желающие могли пройти экспресс-диагностику и получить консультации специалистов. Особое внимание участников привлекла утренняя разминка, которую провёл мастер восточных боевых искусств и автор комплекса дыхательных и физических упражнений Владимир Плетнёв.

В министерстве напомнили, что принять участие в проекте «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет при наличии постоянной регистрации в Московской области. Подробности доступны на портале dolgoletie.mosreg.ru.

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#подмосковье
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#активное долголетие
#здоровье
#минсоцразвития мо
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Тхэквондисты из Лобни завоевали золото на международном турнире
23 мая 2025, 11:38

Фото: администрация г.о. Лобня

В международных соревнованиях «Кубок стихии земли» поучаствовали воспитанники лобненского клуба единоборств «Центр-восток». В администрации городского округа уточнили, что юные спортсмены взяли два золота, четыре серебра и одну бронзу. Победителями турнира стали Савва Хон и Вероника Макеева из Лобни. Ребят тренировал наставник Евгений Лим.
Серебряные награды завоевали их одноклубники Александр и Арина Черновы, Татьяна Косяева и Артем Генералов. Их тренировал Евгений Лим, Александр Хон и Татьяна Косяева. А бронзу получила Мария Хон, тренирующаяся под руководством Татьяны Косяевой.

В Лобне активно развивается спорт и физкультурное движение. Здесь работают 18 спортивных бюджетных секций. Воспитанники показывают высокие результаты на различных турнирах. Одним из самых популярных направлений являются восточные единоборства.

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#мир
#россия
#спорт
#подмосковье
#лобня
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Нарколог Холдил объяснил, почему курильщики сильнее остальных подвержены стрессу
23 мая 2025, 11:34

Фото: istockphoto / MarcBruxelle

Длительный стресс представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, постепенно разрушая организм. Несмотря на это, многие курильщики ошибочно полагают, что курение помогает справиться с нервным напряжением. Почему это не так — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Организм человека способен справляться с кратковременными стрессами, но при длительных или хронических нагрузках такой естественной защиты не хватает.

«Современному человеку порой трудно справиться с тревогой и ему кажется, что курение поможет расслабиться и отключиться от стрессовых ситуаций. Однако в действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса», — отметил специалист.

Таким образом, возникает порочный круг: человек испытывает тревогу и пытается успокоиться с помощью курения, но на самом деле только усиливает своё стрессовое состояние, подчеркнул Холдин.

Он также добавил, что для снижения уровня кортизола и общего стресса существуют более эффективные и безопасные способы. Среди них:

  • регулярные прогулки;
  • умеренные физические нагрузки;
  • качественный сон;
  • освоение техник саморегуляции.
С 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

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#нарколог
#здоровье
#привычки
#стресс
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В Наро-Фоминске состоялся выездной приём администрации округа
23 мая 2025, 11:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

21 мая в Центральном дворце культуры «Звезда» прошёл выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. Участниками встречи стали председатели Советов многоквартирных домов, которые обсудили с руководством округа актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности жилых территорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время встречи к главе округа Роману Шамнэ обратилась жительница Апрелевки с просьбой построить детскую площадку между корпусами домов на улице Парковая. Представитель территориального управления Апрелевка сообщил, что объект включён в программу губернатора Московской области и будет построен до конца августа. По поручению главы округа, все игровые элементы площадки будут согласованы с жителями.

Также в ходе встречи представители администрации и депутатского корпуса призвали жителей активнее участвовать в решении общедомовых вопросов, особенно касающихся противоречий между интересами автовладельцев и пешеходов — вопросами обустройства парковочных мест, озеленения и благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов продолжает выполнять важную миссию по взаимодействию жителей с органами власти, обеспечивая диалог, поддержку и координацию на местах.

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#подмосковье
#администрация
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Фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ пройдет в усадьбе «Архангельское»
В усадьбе Архангельское пройдет фестиваль театральных студий «Подмостки России»
23 мая 2025, 11:08

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»

24 мая в Музее-заповеднике «Архангельское» состоится региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Три коллектива из Москвы и Подмосковья покажут зрителям постановки на социальные темы.
Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса продемонстрирует театральная студия «Овация» из городского округа Красногорск. На сцене юные дарования попытаются воспроизвести язык и мышление подростков, которые впервые задумались о вере.

Московский социальный подростковый театр–студия «Взлёт» покажет спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. В своей постановке артисты постараются донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Не стоит забывать, что истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах.

Спектакль–перформанс «Бежин луг» – «У страха глаза велики» представит студия современного театрального искусства из Одинцовского района «Эмпатия». В представлении будут задействованы новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.

Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждет образовательная программа, где каждый сможет принять участие в мастер-классе по импровизационному игровому театру от сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».

Фестиваль #ПОДМОСТКИ РОССИИ организован Федеральным подростковым центром, при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

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