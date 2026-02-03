Юные подольчане завоевали восемь наград турнира ЦФО по универсальному бою

03 февраля 2026, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей завоевали юные воспитанники подольского клуба рукопашного боя «Патриот» на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по универсальному бою среди спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Награды борцы получили в дисциплине «Средства защиты».





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Руслан Безносов, серебряную медаль выиграла Ангелина Гончарова, а бронзу — Святослава Бударова, Юрий Барц, Илья Анохин, Ян Тимуш, Эдгар Хачатрян и Иван Кулаковский», — говорится в сообщении.