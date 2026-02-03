В Можайске гражданину вынесли приговор за отрезанный на спор мизинец
В Можайском городском суде рассмотрели уголовное дело гражданина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Его признали виновным в этом преступлении, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
«В августе прошлого года подсудимый и его знакомый распивали на даче спиртные напитки. Между приятелями возник словесный конфликт, причину которого они не помнят, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе перепалки мужчина предложил товарищу отрезать ему пальцы руки садовым секатором. Он брал «на слабо», утверждая, что оппонент не сможет этого сделать», – говорится в сообщении.В какой-то момент спорщик взял секатор и отсёк своему визави мизинец. После этого он убрал отрезанный палец в морозилку, чтобы сохранить до приезда медиков, а сам стал оказывать оппоненту первую помощь. Потерпевший, испытывая шок, накинулся на обидчика, и тот ударил его по голове секатором.
Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи констатировали ушиб головного мозга и травматическую ампутацию пальца левой кисти, осложнённые развитием шока. Согласно экспертному заключению, здоровью пациента был причинён тяжкий вред. Приживить отрезанный палец медикам не удалось.
Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. При этом подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он компенсировал расходы на лечение и выразил готовность оказать любую помощь.
Потерпевший заявил на судебном заседании, что зла на знакомого не держит и просил строго не наказывать его.