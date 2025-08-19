В Центре Рошаля спасли подростка с попавшей в сердце пулей
Шестнадцатилетнего подростка с пулевым ранением сердечной оболочки спасли врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выстрел был произведён из пневматического ружья. Смертельно опасную рану подросток получил во время игры с друзьями. В ходе обследования пуля была обнаружена в полости наружной оболочки сердца — перикарда. Для спасения пациента требовалась срочная операция.
«Инородное тело мигрировало в опаснейшую зону — между легочными венами у задней поверхности предсердия. Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. В ходе вмешательства нам удалось извлечь инородное тело без единого разреза», — рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.После операции состояние подростка стабилизировалось. Сейчас юного пациента уже выписали.