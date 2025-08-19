Достижения.рф

В Центре Рошаля спасли подростка с попавшей в сердце пулей

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцатилетнего подростка с пулевым ранением сердечной оболочки спасли врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Выстрел был произведён из пневматического ружья. Смертельно опасную рану подросток получил во время игры с друзьями. В ходе обследования пуля была обнаружена в полости наружной оболочки сердца — перикарда. Для спасения пациента требовалась срочная операция.

«Инородное тело мигрировало в опаснейшую зону — между легочными венами у задней поверхности предсердия. Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. В ходе вмешательства нам удалось извлечь инородное тело без единого разреза», — рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.
После операции состояние подростка стабилизировалось. Сейчас юного пациента уже выписали.
Лев Каштанов

