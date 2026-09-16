В Подмосковье с начала года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций

16 сентября 2026, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти три с половиной миллиона дистанционных консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме специалист может обсудить с пациентом результаты анализов и итоги диспансеризации, скорректировать терапию, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.





«Телемедицина — это удобный и современный формат медицинской помощи. Мы продолжаем развивать это направление. Из почти 3,5 млн онлайн-консультаций, проведённых в Подмосковье с начала 2026 года, более 2,5 млн провели для взрослых и почти 913 тысяч — для детей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.