В Подмосковье с начала года провели около 3,5 млн телемедицинских консультаций
Почти три с половиной миллиона дистанционных консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме специалист может обсудить с пациентом результаты анализов и итоги диспансеризации, скорректировать терапию, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.
«Телемедицина — это удобный и современный формат медицинской помощи. Мы продолжаем развивать это направление. Из почти 3,5 млн онлайн-консультаций, проведённых в Подмосковье с начала 2026 года, более 2,5 млн провели для взрослых и почти 913 тысяч — для детей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинский приём жители Московской области могут по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, через портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел».