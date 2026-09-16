Волонтёры Рузского округа присоединились к эколого-патриотической акции
К эколого-патриотической акции по сбору макулатуры «V Единстве Za Победу» присоединились волонтёры из Нестеровского лицея Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Средства, полученные от сдачи вторсырья, передадут на помощь бойцам специальной военной операции.
«Наши волонтёры объединили два благих дела в одном: собирая макулатуру, они не только помогают сохранить ресурсы природы, но и поддерживают наших ребят на передовой. Призываю жителей максимально подключиться», — сказал глава округа Александр Горбылёв.В рамках акции ведётся сбор печатной продукции, картона, бумажной упаковки и пр. Пункт приёма открыт прямо в Нестеровском лицее по адресу: Рузский округ, деревня Нестерово, дом №100. Акция будет проходить до конца ноября.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.