В Подмосковье запустили онлайн-услугу по переселению из аварийного жилья

03 июня 2026, 10:11

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Новая услуга для людей, проживающих в аварийных домах, появилась на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Подмосковья.





Теперь подать заявку на переселение, получение сертификата или выкупной стоимости можно в онлайн-формате.





«Мы объединили все сценарии переселения в одной услуге, чтобы получить необходимую поддержку было проще и удобнее. Подписать все необходимые соглашения можно с помощью усиленной электронной подписи», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.