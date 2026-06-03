В Подмосковье запустили онлайн-услугу по переселению из аварийного жилья
Новая услуга для людей, проживающих в аварийных домах, появилась на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Подмосковья.
Теперь подать заявку на переселение, получение сертификата или выкупной стоимости можно в онлайн-формате.
«Мы объединили все сценарии переселения в одной услуге, чтобы получить необходимую поддержку было проще и удобнее. Подписать все необходимые соглашения можно с помощью усиленной электронной подписи», — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё» — «Статус недвижимости». Заявитель должен авторизоваться, выбрать муниципалитет, заполнить цифровую форму и прикрепить необходимые документы. Ответ придёт в течение пяти рабочих дней.