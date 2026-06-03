В коттеджном посёлке под Можайском нашли боеприпас времён ВОВ
Боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли на территории коттеджного посёлка «Троицкие усадьбы» в Можайском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил хозяин участка, который заметил снаряд во время земляных работ.
Работники местной пожарно-спасательной части работали на месте с момента обнаружения снаряда до его ликвидации и обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа.«Прибывшие на место взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, отвезли на безопасное расстояние и обезвредили, соблюдая все правила безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Раменском спасатели спустили с высоты заболевшего крановщика.