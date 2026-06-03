В коттеджном посёлке под Можайском нашли боеприпас времён ВОВ

03 июня 2026, 10:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли на территории коттеджного посёлка «Троицкие усадьбы» в Можайском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил хозяин участка, который заметил снаряд во время земляных работ.



