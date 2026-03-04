В Подмосковье выбрали «Миссис Активное долголетие»

04 марта 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Областной конкурс «Миссис Активное долголетие Подмосковья — 2026» провели в преддверии Международного женского дня — 3 марта — в Доме культуры Ногинска. Победу одержала представительница Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Всего в борьбе за титул приняли участие участницы проекта «Активное долголетие» из 14 муниципалитетов Московской области.





«Программа конкурса состояла из нескольких этапов — визитной карточки, дефиле в народных костюмах и творческих номеров. В результате первый приз в главной номинации получила Валентина Смирнова из Электростали», — говорится в сообщении.