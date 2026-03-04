В Мытищах открывается выставка картин Николая Желтушко

04 марта 2026, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Персональная выставка заслуженного художника России Николая Желтушко «На земле святой и древней» откроется в Мытищинской галерее искусств в четверг, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли около 100 работ. Они раскрывают красоту русской природы, одновременно возвышенную и скромную.





«Каждый сюжет — это зарисовка из прошлого, где ещё стоят деревянные дома, женщины полощут бельё в речке, а мужчины рыбачат. Сдержанные колористические решения отражают печаль по ушедшей деревенской России», — говорится в сообщении.