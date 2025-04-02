С начала года ветеринары Подмосковья вакцинировали более 15 тысяч кошек

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, владельцам животных доступен широкий спектр услуг, включая профилактическую вакцинацию от опасных заболеваний.
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