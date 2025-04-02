Урожай овощей в подмосковных теплицах с начала года составил более 34 тыс. тонн

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Около 34,8 тыс. тонн овощей собрали в тепличных комплексах Московской области с начала года, главной овощной культурой региона стали огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«С начала 2025 года урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тыс. тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы: их собрали свыше 22,7 тыс. тонн. Кроме того, урожай томатов составил более 11,4 тыс. тонн, а ещё 679 тонн пришлось на прочие сельхозкультуры, в том числе листовые салаты, баклажаны и перец», — сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.В топ-5 подмосковных производителей тепличных овощей вошли следующие компании: «Луховицкие овощи», каширская «Агрокультура Групп», электростальский «Центральный Маркет», воскресенское «Подмосковье» и расположенный в Серпухове Туровский тепличный комплекс.
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Лев Каштанов