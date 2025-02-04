Заболеваемость ОРВИ в Подмосковье за неделю выросла на 13%

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На пятой неделе 2025 года в Московской области заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 13% по сравнению с прошлой неделей. Превышений пороговых уровней не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Заболеваемость ОРВИ обусловлена в основном вирусами негриппозной этиологии. Это риновирусы, РС-вирусы и сезонный коронавирус. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Подмосковье находится под постоянным контролем.
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Лора Луганская