В Подмосковье выплату вместо земли за год получили 3,6 тыс. многодетных семей

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Более 3,6 тыс. многодетных семей в Московской области получили в 2024 году выплату вместо положенного им бесплатного земельного участка, размер выплаты составляет 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В прошлом году свыше 3,6 тыс. наших многодетных семей получили выплату. Это позволило им не ждать своей очереди, а вложить средства в решение приоритетных задач», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что с начала реализации программы по обеспечению многодетных семей участками в 2011 году землю получили более 37,8 тысячи семей, в том числе в прошлом году — свыше 2,1 тысячи.
Отмечается, что за выплатой взамен участка могут обратиться семьи, стоящие в очереди на получение земли. Заявление на предоставление как участка, так и выплаты вместо него можно подать через портал госуслуг Московской области.
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Лев Каштанов