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В Подмосковье выплату вместо земли за год получили 3,6 тыс. многодетных семей

Фото: istockphoto.com/ASphotowed

Фото: istockphoto.com/ASphotowed

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Более 3,6 тыс. многодетных семей в Московской области получили в 2024 году выплату вместо положенного им бесплатного земельного участка, размер выплаты составляет 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В прошлом году свыше 3,6 тыс. наших многодетных семей получили выплату. Это позволило им не ждать своей очереди, а вложить средства в решение приоритетных задач», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что с начала реализации программы по обеспечению многодетных семей участками в 2011 году землю получили более 37,8 тысячи семей, в том числе в прошлом году — свыше 2,1 тысячи.

Отмечается, что за выплатой взамен участка могут обратиться семьи, стоящие в очереди на получение земли. Заявление на предоставление как участка, так и выплаты вместо него можно подать через портал госуслуг Московской области.

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#игорь брынцалов
Бизнес Московского региона заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
Московский регион заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
06 февраля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприниматели заключили на Портале поставщиков в 2024 году около 90 тыс. контрактов с применением торгового бота, автоматизирующего участие в котировочных сессиях. Сумма заключённых соглашений превысила 24 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
По данным столичного Департамента по конкурентной политике, активнее всех в прошлом году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Подмосковья. Они заключили с его помощью свыше 49 тыс. и 17 тыс. контрактов соответственно. В число лидеров также вошли Пермский край (1,9 тыс.), Санкт-Петербург (1,6 тыс.) и Калужская область (1,1 тыс.).
«Торговый бот позволяет поставщикам участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это экономит время и упрощает работу, помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. В 2024-м предприниматели заключили с применением этого сервиса 89,8 тыс. контрактов – на 18% больше, чем в 2023 году. Объём превысил прошлогодний показатель на 63% и достиг 24 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 млрд рублей

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта, в том числе с помощью подключённого торгового бота. Он сам делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определённой поставщиком.

Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать необходимую продукцию по выгодной цене.

Бот автоматических ставок – важный инструмент Портала поставщиков. Его подключают в разных регионах. Участие в котировочных сессиях на портале позволяет им расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма. Сейчас на платформе по всей стране работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тыс. предпринимателей. Каталог продукции насчитывает более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

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Специалисты БТИ проведут в Воскресенске выездную встречу по «гаражной амнистии»
06 февраля 2025, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную консультацию, посвящённую упрощённому оформлению в собственность гаражей и участков, на которых они установлены, проведут специалисты Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в городе Белоозёрский округа Воскресенск в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Встреча по «гаражной амнистии» будет проводиться на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета», расположенного на Коммунальной улице в Болоозёрском. Начало в 12:00», — говорится в сообщении.
Владельцы гаражей, пришедшие на встречу, смогут на месте оформить договор на услуги БТИ, при этом им предоставят скидку в размере трёх процентов. Кроме того, в ведомстве предусмотрены различные сезонные и постоянные скидки.

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#гараж
#бти
#конституция
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Количество ДТП с жертвами на подмосковных дорогах снизилось за год на 13%
06 февраля 2025, 17:41

Фото: iStock / GummyBone

206 ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Московской области за январь 2025 года. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«По сравнению с январём 2024-го количество аварий снизилось на 13%. На 20% уменьшилось число раненых. Однако при этом увеличилась тяжесть последствий: число погибших выросло на 43%. Такие показатели более характерны для весны – январь был довольно тёплым, и модель поведения участников дорожного движения была соответствующей. Это более высокая скорость и более расслабленное вождение», – пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Там отметили, что самыми аварийными видами ДТП в январе стали наезды на пешеходов и столкновения. Происшествия с пешеходами составляют около половину от общего числа. В основном они происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов, а также из-за несоблюдения скоростного режима. В министерстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными. По итогам начинается комплекс работ по обустройству дорог элементами безопасности.

Подмосковная Госавтоинспекция также проводит регулярные рейды по профилактике ДТП. Так, до 24 февраля проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность», направленный на привлечение внимания к правилам безопасной перевозки детей.

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Саввино-Сторожевскому монастырю передали здание для Паломнической службы
06 февраля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Здание караульной палатки, расположенное у Северных ворот звенигородского Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря и находящееся в областной собственности, передали в безвозмездное пользование монастырю, там планируется разместить Паломническую службу, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая площадь караульной палатки составляет немногим более 60 квадратных метров. Здание предоставили в безвозмездное пользованию монастырю на 49 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже вторая передача объектов недвижимости Саввино-Сторожевскому: ранее он получил в пользование жилой корпус Духовных училищ.

«Оба здания переданы монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. До конца текущего года министерство планирует передать монастырю еще три объекта — сторожку, Царицыны палаты и гостиницу», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что работа по передаче религиозного имущества монастырю ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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В подмосковных библиотеках в 2025 году проведут более 20 фестивалей
06 февраля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В библиотеках Московской области запланировано провести в 2025 году 21 фестиваль разной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Среди направлений – книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические, а также фестивали семейного чтения. Площадками для их проведения станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудный, Луховицы, Красногорск, Сергиев Посад, Серпухов и других. На фестивалях состоятся мероприятия по привлечению внимания к чтению, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастов. Посетителей пригласят на литературные чтения, встречи с авторами, презентации новых книг, выставки, чтения вслух литературных произведений, лекции, литературные викторины и конкурсы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробнее о предстоящих в библиотеках Подмосковья фестивалях можно прочитать на сайте министерства.

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