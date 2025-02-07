Звенигороду передали три здания для развития музейного комплекса

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Три капитальные постройки на улице Лермонтова в Звенигороде, а также земельный участок, который они занимают, передали из областной собственности в собственность Одинцовского округа для музейного использования, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая площадь переданных зданий составляет более 1,1 тыс. квадратных метров, площадь участка — 0,72 га. Ранее здания были закреплены за медицинским учреждением, однако не эксплуатировались, поэтому было решено найти им другое применение», — говорится в сообщении.Теперь в этих зданиях планируется разместить фондохранилище, музей уездной медицины и выставки открытого хранения и создать экспозицию «Чехов и Звенигород».
Ранее сообщалось, что в Раменском музее открылась выставка майолики авторства известной гжельской мастерицы Юлии Петлиной.
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