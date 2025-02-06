Специалисты БТИ проведут в Воскресенске выездную встречу по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Выездную консультацию, посвящённую упрощённому оформлению в собственность гаражей и участков, на которых они установлены, проведут специалисты Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в городе Белоозёрский округа Воскресенск в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Встреча по «гаражной амнистии» будет проводиться на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета», расположенного на Коммунальной улице в Болоозёрском. Начало в 12:00», — говорится в сообщении.Владельцы гаражей, пришедшие на встречу, смогут на месте оформить договор на услуги БТИ, при этом им предоставят скидку в размере трёх процентов. Кроме того, в ведомстве предусмотрены различные сезонные и постоянные скидки.
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