В Клину за неделю 14 раз подожгли сухую траву

Видео: пресс-служба администрации г. о. Клин
В городском округе Клин за неделю с 17 по 23 марта произошло 19 возгораний, в том числе 14 случаев горения сухой травы. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
По каждому случаю проводится проверка. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, виновных привлекут к административной ответственности.
Местные власти призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возгораний сухой растительности. Жителям также напомнили единый номер службы спасения – 112.
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«С наступлением пожароопасного периода категорически запрещено поджигать сухую траву. Собственники земельных участков обязаны убирать сухой мусор и растительность, а не жечь их. Земли, граничащие с лесными массивами на расстоянии 10 м, должны быть очищены от порубочных остатков, сухой травы, оборудованы минерализованными полосами или противопожарными барьерами», – отметили в пресс-службе.Там напомнили, что за несоблюдение противопожарных требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс., для юрлиц – до 400 тыс. рублей. Если же на территории Московской области вводится особый противопожарный режим, то санкции за нарушения увеличиваются вдвое.
Местные власти призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возгораний сухой растительности. Жителям также напомнили единый номер службы спасения – 112.
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Лора Луганская