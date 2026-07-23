Достижения.рф

С очистных сооружений Подмосковья вывезли тысячу кубометров ила

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Почти тысячу кубометров ила вывезли за две недели специалисты Мособлводоканала с очистных сооружений Московской области в рамках их планового обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.



Образование избыточного активного ила на очистных сооружениях указывает на то, что система работает правильно: микроорганизмы успешно справляются со своей задачей и их становится слишком много.

«Активный ил — это сердце биологических очистных сооружений. Без него очистка была бы невозможна. А вывоз излишков необходим, чтобы не переполнялись иловые карты», — подчеркнули в областном МинЖКХ.
В плановое обслуживание очистных сооружений входит также промывка грабельных решёток и песколовок и чистка рабочих колёс насосов, шприцевание их подшипников и замена сальников.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0