С очистных сооружений Подмосковья вывезли тысячу кубометров ила
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Почти тысячу кубометров ила вывезли за две недели специалисты Мособлводоканала с очистных сооружений Московской области в рамках их планового обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Образование избыточного активного ила на очистных сооружениях указывает на то, что система работает правильно: микроорганизмы успешно справляются со своей задачей и их становится слишком много.
«Активный ил — это сердце биологических очистных сооружений. Без него очистка была бы невозможна. А вывоз излишков необходим, чтобы не переполнялись иловые карты», — подчеркнули в областном МинЖКХ.В плановое обслуживание очистных сооружений входит также промывка грабельных решёток и песколовок и чистка рабочих колёс насосов, шприцевание их подшипников и замена сальников.