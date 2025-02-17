С осени ветеринарам сократят рабочую неделю за работу с больными туберкулёзом животными

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало постановление о сокращении рабочего времени ветеринаров до 30 часов в неделю и предоставлении им дополнительного отпуска при работе с животными, больными туберкулёзом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В дополнение к этому, льготы будут предоставлены ветеринарам и руководителям предприятий, занимающихся производством и хранением продуктов животноводства, которые обслуживают животных, больных туберкулёзом. Сотрудники получат дополнительные 14 оплачиваемых дней отпуска. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
В прошлом году специалисты региональной государственной ветеринарной службы провели более 290 тысяч анализов сельскохозяйственных животных на наличие этого заболевания. Эти меры направлены на обеспечение эпизоотического благополучия региона и предотвращение распространения болезни в фермерских хозяйствах и на предприятиях.
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Дайана Хусинова