С осени ветеринарам сократят рабочую неделю за работу с больными туберкулёзом животными

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало постановление о сокращении рабочего времени ветеринаров до 30 часов в неделю и предоставлении им дополнительного отпуска при работе с животными, больными туберкулёзом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.