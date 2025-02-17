Тёплая зима в Подмосковье приблизила срок гнездования сов

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Аномально тёплая зима в этом году сдвинула в Московском регионе сроки гнездования птиц. Уже есть сведения о раннем гнездовании совообразных, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Раннее гнездование отмечалось и в предыдущие годы, но в текущем сезоне пора вывода потомства ожидается ещё раньше. Самый распространённый в Подмосковье вид совообразных – ушастая сова. Реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, а также длиннохвостая и бородатая неясыти, ястребиная сова, домовой сыч и сплюшка, занесённые в Красную книгу Московской области филин», – рассказали в природоохранном ведомстве.Там отметили, что в скором времени можно ждать потомства пернатых, а также слётков – птенцов, которые покидают гнездо, ещё не научившись летать.
Как напомнили в Минэкологии, забирать слётков домой нельзя. Выкормить птицу в домашних условиях очень сложно. Поэтому, заметив такого птенца, его не нужно трогать, так как родители заберут его сами.
Помочь слётку можно только в том случае, если он находится вблизи дороги. При это трогать его руками нежелательно. Нужно бережно отсадить его на небольшое расстояние с помощью ткани.
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Лора Луганская