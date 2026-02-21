Гигантского Лабубу сожгли на костре в российском регионе

21 февраля 2026, 17:58

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Гигантское чучело Лабубу сожгли на Масленицу в Липецкой области. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».