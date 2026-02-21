Гигантского Лабубу сожгли на костре в российском регионе
Гигантское чучело Лабубу сожгли на Масленицу в Липецкой области. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Фигуру игрушечного монстра установили в археологическом парке «Аргамач» в Елецком районе. На праздник приехали жители из разных регионов России. Желающих увидеть сожжение популярного персонажа оказалось так много, что на въезде в зону отдыха собралась километровая пробка.
Внешний вид чучела пару дней назад показала администрация парка в социальных сетях. В комментариях пользователи назвали его «крутым страхобубу» и огорчились, что его собираются сжечь.
Отметим, что сожжение популярных персонажей в «Аргамаче» давно стало традицией — в прошлые годы там сжигали фигуры Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Короля Ночи и Хагги Вагги.
Ранее зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, комментируя это событие, заявлял, что организаторы, прикрываясь развлечением, приучают молодежь к чуждой православному сознанию эстетике.
