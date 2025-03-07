В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Сезон проката электросамокатов открылся в Московской области, до середины марта прокат будет работать в 12 городах региона, а после 15 марта — в 39-ти, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время прокат электросамокатов уже доступен в городах Щёлково, Долгопрудный, Химки, Домодедово, Фрязино, Истра, Пушкино, Королёв, Подольск, Красногорск, Люберцы и Лобня», — говорится в сообщении.Всего для пользователей проката будет доступно 50 тысяч электросамокатов и около 2 тысяч электровелосипедов от сервисов МТС Юрент, SanRent, Lite, Whoosh и Яндекс GO. Устройства оснастили поворотниками и улучшили их характеристики управления и безопасности.
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