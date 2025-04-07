В Подмосковье обработали от наледи около 17,5 тыс. км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 11 с половиной тысяч километров региональных дорог и около 6 тысяч километров муниципальных дорог обработали от наледи в Московской области в рамках ликвидации последствий снегопада, накрывшего столицу в воскресенье, 6 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уже обработали свыше 11,5 тысяч региональных и порядка 6 тысяч муниципальных дорог. Всего в работах по ликвидации последствий снегопада сейчас задействованы более 1,2 тыс. единиц спецтехники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В министерстве напомнили, что снег и минусовые температуры обижаются до конца недели, поэтому настоятельно рекомендуется не выезжать на летней резине.
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