В Подмосковье в первый день каникул напомнили о безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В первый день каникул подмосковным школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге. Их перечислили в пресс-службе Минтранса региона.
«При пересечении железнодорожных путей используйте только оборудованные переходы. Не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники, не закрывайте обзор капюшонами. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки поезда. Не прыгайте с платформ, не гуляйте вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в школах Московской области специалисты регулярно проводят интерактивные уроки, на которых рассказывают о правилах безопасности. С начала года прошло уже около 2 тыс. таких уроков.
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Лора Луганская